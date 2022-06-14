Кадыров заявил о полном освобождении Камышевахи в ЛНР

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Российские солдаты завершили в ЛНР последний этап по освобождению поселка Камышеваха от сил ВСУ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 14 июня.

— Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили все до последнего дома, — сказал политик.

Теперь жители поселка «могут вдохнуть полной грудью», написал Кадыров в Telegram-канале.

28 мая Кадыров заявил, что город Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) взят под контроль российскими военнослужащими. Он также добавил, что операция проходила под руководством помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинова совместно с силами Минобороны России и Народной милиции ЛНР.

14 июня власти Донецкой народной республики (ДНР) запросили у России дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. Уточняется, что объем поставок дополнительного вооружения будет определяться разведкой ДНР.