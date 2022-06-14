Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Астролог назвала неблагоприятные для свадьбы даты в июле 2022 года

Александр Афонин
Общество
Астролог назвала неблагоприятные для свадьбы даты в июле 2022 года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Лето в России — пора свадебных церемоний, однако с выбором даты венчания стоит быть осторожнее. Астролог Анастасия Широкова рассказала, в какие числа лучше не узаконивать отношения.

По ее словам, стоит воздержаться от свадьбы в период с 27 июня по 3 июля. Именно тогда ожидается соединение Солнца и Черной Луны, а затем к ним присоединится Луна.

Это сочетание приведет к не самым благоприятным последствиям для будущего брака. Эти даты способны принести проблемы в семейно-родовой жизни.

В данной сфере важную роль играют светила, олицетворяющие мать и отца. Однако сочетание Солнца и двух Лун принесет лишь проблемы.

Широкова отметила, что еще один не лучший период для свадьбы — с 27 по 31 июля. В эти даты между Венерой и Черной Луной выстроятся не лучшие отношения. Затем Луна откажется сотрудничать с Юпитером, что приведет к проблемам у молодоженов, передает Пятый канал.

До этого астролог Елена Елистратова рассказала, чего стоит ожидать от лета текущего года и как провести его так, чтобы потом не пожалеть. По ее словам, Меркурий вышел из ретроградной фазы 3 июня, затем ретроградным становится Сатурн.

Лето Свадьбы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте