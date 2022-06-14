Мужчина получил пять лет колонии за незаконный оборот наркотиков

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Пушкинский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и хранении прекурсора наркотических средств. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Подмосковья Наталия Григорьева во вторник, 14 июня.

По данным ведомства, в период с июля по сентябрь 2020 года мужчина вместе с соучастниками в городе Пушкине оборудовал лабораторию по кустарному производству мефедрона. Также он хранил прекурсор наркотических средств в особо крупном размере.

Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов. У мужчины изъяли более 19,5 килограмма наркотиков и прекурсора. Злоумышленника приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Новой Москве у водителя изъяли около килограмма наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело, а мужчина заключен под стражу.