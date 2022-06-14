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«Нам нужна Россия»: немцы резко ответили на ультиматум Зеленского

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Нам нужна Россия»: немцы резко ответили на ультиматум Зеленского
Фото: president.gov.ua

Читатели немецкого издания ZDF раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который призвал канцлера Германии Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой.

— Этот кровопийца должен наконец оставить нас, немцев, в покое. У Германии в любом случае нет его наглости. По крайней мере то, что нужно стране, мы получаем из России. Почему немецкий народ должен отказываться от своего процветания? Нам нужна Россия, — сказал один из пользователей.

Другие читатели напомнили Зеленскому, что Россия обладает большими запасами энергоресурсов, поэтому Германия не сможет прожить долго без нее, а вот без Украины — сможет. Кроме того, пользователи назвали украинского лидера «комиком» и выразили недоумение из-за ультиматума, который Зеленский поставил «канцлеру самого могущественного государства Европы», передает РИА Новости.

14 июня Зеленский обвинил Шольца в попытке балансировать между Москвой и Киевом. Согласно мнению украинского лидера, Шольц и его правительство должны принять решение: равновесия в отношениях между Украиной и Россией быть не должно.

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