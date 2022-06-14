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СК попросил граждан сообщить данные о погибшем в Серпухове мужчине

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Происшествия
СК попросил граждан сообщить данные о погибшем в Серпухове мужчине
Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) обратился к гражданам, обладающим информацией об обстоятельствах смерти мужчины в городском округе Серпухов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 14 июня.

Она уточнила, что 21 января в Серпухове обнаружили тело 50-летнего мужчины с телесными повреждениями. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

При этом в СК обратились ко всем свидетелям или обладающим любыми другими значимыми для следствия фактами. Они могут сообщить всю информацию в следственный отдел по Серпухову по номерам +7 (496) 737-85-53 и +7 (496) 735-16-56.

13 июня в одном из столичных ресторанов мужчина подавился едой и умер. Отмечается, что медики забирали мужчину в состоянии клинической комы, но спустя несколько часов он скончался в больнице.

Серпухов Следственный комитет Смерть
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