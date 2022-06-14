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Врач опровергла миф о необходимости полного отказа от мучного для похудения

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач опровергла миф о необходимости полного отказа от мучного для похудения
Фото: Pexels

Многие считают, что для успешного похудения необходим полный отказ от мучных продуктов. Врач-эндокринолог Зухра Павлова опровергла данный миф.

По словам специалиста, употребление одной булочки в месяц никак не скажется на процессе похудения. Однако существуют продукты, от чрезмерного употребления которых следует отказаться.

Эндокринолог отметила, что таковыми являются картошка, жаренная во фритюре, бургеры и котлеты. В них содержатся трансжиры, которые представляют опасность для здоровья человека. Они оказывают отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему и могут вызывать преждевременное старение, передает слова Павловой ФАН.

До этого врач-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, как составить рацион, чтобы похудение было эффективным. По ее словам, не стоит совсем убирать углеводы, иначе организм начнет использовать резервные источники энергии, чтобы выжить. Так, он будет брать энергию из мышц, которые начнут просто таять на глазах. Кроме того, углеводы способствуют повышению бодрости и хорошего настроения.

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