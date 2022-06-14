Эрдоган заявил о смене названия авиакомпании Turkish Airlines

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Название авиакомпании Turkish Airlines на фюзеляжи самолетов теперь будут наносить на турецком языке — Türkiye Hava Yolları. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 14 июня.

— Turkey больше нет, есть Türkiye. Отныне на фюзеляже наших самолетов мы будем писать Türkiye Hava Yolları вместо Turkish Airlines, — сказал глава государства.

Решение о ребрендинге было принято в рамках политики по признанию Турции на международной арене как Türkiye, а не Turkey. Так, в конце 2021 года в ее рамках экспортный бренд страны был переименован на Made in Türkiye с Made in Turkey, передает РБК.

До этого стало известно, что компания S7 приостанавливает проект лоукостера Citrus. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу 2022 года.

Что касается сотрудников самого проекта Citrus, то они продолжат работу в холдинге. О планах S7 создать новую бюджетную авиакомпанию сообщили летом прошлого года. Продажа билетов на рейсы лоукостера должна была стартовать весной 2022 года, а первые вылеты — в июле 2022-го.