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Девочка погибла после падения с высоты 11-го этажа в Подмосковье

Александр Афонин
Происшествия
Девочка погибла после падения с высоты 11-го этажа в Подмосковье
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

СК установит обстоятельства гибели ребенка в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 14 июня.

— 14 июня в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тела шестилетней девочки с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, — сказала представитель ведомства.

По предварительным данным, девочка осталась одна в квартире на 11-м этаже без присмотра родителей. В результате она выпала из окна, а позднее от полученных травм скончалась на месте.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводятся допросы, заключила Врадий.

2 июня в столичном районе Новогиреево двухлетний мальчик упал с высоты третьего этажа. Мальчика госпитализировали. Источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что малыш находился в квартире с мамой.

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