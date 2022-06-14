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Байден перешел на крик после слов о бездумных расходах Белого дома

Георгий Соланович
В мире
Байден перешел на крик после слов о бездумных расходах Белого дома
Фото: flickr/whitehouse

Президент США Джо Байден перешел на крик во время выступления в Филадельфии, когда начал рассказывать о формировании бюджета и федеральных программах, предложенных Белым домом.

— Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей! — прокричал глава государства в микрофон.

Повышенный тон Байдена заметили как американские СМИ, так и Национальный комитет республиканской партии. Многие сравнили кричащего лидера с карикатурным персонажем из мультсериала «Симпсоны» — дедушкой Абрахом, который также очень часто повышал голос, передает РИА Новости.

Недавно издание The American Conservative написало, что президент США Джо Байден не сможет избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем. По мнению автора, Байден оказался в непростой ситуации: у демократов высок риск провалиться на промежуточных выборах. Американцы недовольны растущей инфляцией, в которой напрямую обвиняют Белый дом.

До этого телеведущий Стюарт Варни заявил, что американцы из-за роста цен начинают погружаться в пессимизм, потому как от них ускользает идея «американской мечты». По его словам, в настоящее время граждане Америки испытывают страх и недовольство. Журналист добавил, что, согласно данным The Wall Street Journal, 38 процентов опрошенных недовольны своей жизнью.

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