ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Генетик назвал полезные для здоровья летние привычки

Антон Махов
Общество
Генетик назвал полезные для здоровья летние привычки
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Генетик Алексей Москалев рассказал о полезных летних привычках.

Специалист советует чаще бывать на свежем воздухе — это позволит избежать депрессии и преждевременного старения. Также он рассказал, что летом полезно принимать солнечные ванны.

— Достаточно 12–15 минут каждый день бывать под прямыми солнечными лучами без использования солнцезащитного крема. За такой короткий промежуток сгореть вряд ли удастся, равно как и получить какие-то существенные повреждения кожи, — рассказал Москалев.

Также, по словам эксперта, солнечные ванны нормализуют биоритмы, снижают риски развития депрессии и бессонницы и стабилизируют артериальное давление. Помимо этого, генетик советует чаще выезжать на природу, что поможет сократить уровень кортизола в организме.

Вылазки на природу также освежают внешность и улучшают зрение, отметил эксперт. Обильное питье, по мнению Москалева, также будет хорошей летней привычкой, однако стоит избегать газированных вод.

Он уточнил, что в жару правильнее всего пить обычную воду. Генетик советует отказаться от алкоголя, так как он повышает влагопотерю организма.

Также летом, по словам специалиста, полезно налегать на фрукты и овощи. Это поможет предотвратить нехватку витаминов, передает Пятый канал.

До этого врач-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, как составить рацион, чтобы похудение было эффективным. По ее словам, не стоит совсем убирать углеводы, иначе организм начнет использовать резервные источники энергии, чтобы выжить.

Так, он будет брать энергию из мышц, которые начнут просто таять на глазах. Кроме того, углеводы способствуют повышению бодрости и хорошего настроения.

Здоровье Лето привычки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте