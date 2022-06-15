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Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 24-го километра МКАД у развязки с Каширским шоссе. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение затруднено, по возможности объезжайте этот участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Подробности случившегося уточняются, заключили в департаменте.

15 июня трактор, фура и бензовоз столкнулись на 545-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Пензенской области, в результате скончался один человек. Из-за столкновения разлилось и загорелось горючее из резервуара бензовоза.

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб мужчина и пострадали дети. По данным ведомства, 11 июня в 21:30 на третьем километре автодороги Луховицы — Дединово произошла авария.