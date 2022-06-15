Новое садовое пространство открылось в парке «Кузьминки»

Фото: vk / park_kuzminky

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Новое пространство «Садик-огородик» заработало в парке «Кузьминки», где посетители смогут вырастить овощи и поучаствовать в мастер-классах. Об этом в среду, 15 июня, сообщили в пресс-службе парка.

— В парке «Кузьминки» начал свою работу новый проект «Садик-огородик» — это удивительный сад с цветниками, огородом, теплицами. В этом месте можно погулять, посмотреть, как выращивают те или иные растения, узнать об их истории и технологиях возделывания, а также самим поучаствовать в уходе за рассадой, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что для гостей парка подготовлены мастер-классы. Москвичи смогут поучаствовать в росписи камней, сделать домашний филиал огорода, а также многое другое.

Каждый желающий сможет арендовать собственную грядку на летний сезон. В новом пространстве представлено более 100 видов растений, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» 1 июня стартует кружок для детей от 4 до 12 лет «Зеленая школа мельника Кузьмы». Он будет работать все лето.