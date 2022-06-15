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Apple обошла Amazon и стала самым дорогим брендом в мире

Евгений Белоусов
Экономика
Apple обошла Amazon и стала самым дорогим брендом в мире
Фото: Unsplash

Apple признали самым дорогим брендом в мировом рейтинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, составленном компанией Kantar.

Уточняется, что за прошедший год стоимость компании выросла до 947,1 миллиарда долларов, вытеснив с первого места рейтинга Amazon. Таких результатов корпорации из Купертино удалось достичь впервые с 2015 года.

На втором месте рейтинга расположилась компания Google, которая оценивается в 820 миллиардов долларов. Amazon, которую Apple вытеснила с первой строчки рейтинга, опустилась на третью позицию с результатом 705,6 миллиарда долларов. До этого она возглавляла рейтинг от Kantar последние три года подряд, передает РБК.

До этого китайский портал Gizchina обвинил Apple в копировании Xiaomi. Так, в новой операционной системе iOS 16, которая была представлена 6 июня в рамках WWDC, заметили элементы и решения, похожие на интерфейс фирменной оболочки Xiaomi для Android-смартфонов.

Для новой операционной системы в Apple подготовили суперобои с динамической анимацией. Однако нечто схожее уже не первый год используется в MIUI с интеграцией в экран блокировки.

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