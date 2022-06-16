Житель Раменского зарезал сожительницу в результате пьяной ссоры

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Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий

Жителю Раменского предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его сожительницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 16 июня.

По ее словам, 15 июня обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей сожительницей. В ходе развития конфликта он несколько раз ударил женщину ножом.

Осознав произошедшее, 42-летний мужчина самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась, несмотря на оказанную помощь.

На допросе он признал вину и подробно рассказал следователю все подробности преступления. В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что женщина убила супругу любовника из ревности.

Подробнее о жестокой расправе — в материале «ВМ».