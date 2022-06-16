ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Житель Раменского зарезал сожительницу в результате пьяной ссоры

Елена Самойлова
Происшествия
Житель Раменского зарезал сожительницу в результате пьяной ссоры
Фото: Pexels
Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий

Жителю Раменского предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его сожительницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 16 июня.

По ее словам, 15 июня обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поругался со своей сожительницей. В ходе развития конфликта он несколько раз ударил женщину ножом.

Осознав произошедшее, 42-летний мужчина самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась, несмотря на оказанную помощь.

На допросе он признал вину и подробно рассказал следователю все подробности преступления. В ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что женщина убила супругу любовника из ревности.

Подробнее о жестокой расправе — в материале «ВМ».

Подмосковье нож Следственный комитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте