Экономист рассказал, почему необходимо снятие валютных ограничений в России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ Максим Чирков заявил, что выступает за снятие валютных ограничений в России. По его мнению, такая мера способствует стабильной работе экономики страны.

— По поводу снятия валютных ограничений — конечно, да! Потому что сейчас проблем с курсом рубля точно нет. Если снять все валютные ограничения, наверное, рубль станет в краткосрочной перспективе чуть-чуть повыше, а дальше будет нормальная работа рынка, и в этом плане никаких опасений быть не может, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Экономист также полностью поддержал заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в России не будут вводить запрет на иностранную валюту. Он отметил, что в России создана современная банковская система, то есть хранение денежных средств должно быть обеспечено в любой валюте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что насколько в России будет востребована зарубежная валюта, пока прогнозировать сложно. По его словам, уровень востребованности доллара и евро будет зависеть от восстановления импортных объемов, передает Nation News.

Курс 76 рублей за доллар, который определился еще до 24 февраля, является наиболее оптимальным для российской экономики. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.