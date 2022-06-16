Более 100 вопросов поступило в столичный Центр поддержки промышленности с начала его работы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Специалисты столичного Центра поддержки промышленности за первый месяц работы ответили более чем на 100 вопросов. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня в городе работает свыше трех тысяч промышленных предприятий. <...> В своей работе они часто сталкиваются с вопросами, относящимися к полномочиям различных городских ведомств. Мы приняли решение открыть центр, где можно будет в режиме одного окна получить консультацию и решить сложную ситуацию. За первый тестовый месяц специалистам поступило свыше 100 вопросов, — заявил Ефимов.

Центр работал в тестовом режиме с апреля 2022 года, а сейчас открылся полноценно. Цель учреждения — помочь предприятиям разобрать интересующие их вопросы и сократить время обращения в городские структуры.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский отметил, что половина обращений в Центр связана с поиском новых рынков сбыта и помощью в решении имущественно-земельных вопросов. Другой популярной темой стало импортозамещение, передает агентство городских новостей «Москва».

Меры поддержки столичных предприятий бизнеса к концу 2022 года достигнут объема в 46 миллиардов рублей, что защитит предпринимателей от внешнего давления и даст новые возможности для развития. Об этом сообщила председатель комиссии московского парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева в четверг, 16 июня.