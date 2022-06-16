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Из столицы с любовью: Московские радиоведущие поехали по городам

Оксана Васильева
Общество
Из столицы с любовью: Московские радиоведущие поехали по городам
Фото: Пресс-служба мероприятия

Ведущие драйв-шоу «Поехали», заряжающие бодростью многомиллионную аудиторию «Авторадио» по утрам, совершают грандиозный летний тур по стране и выходят на связь со слушателями из разных городов России.

Первым городом маршрута радиоведущих стал Санкт-Петербург. Курочкин, Калинина и Броневой приехали в Северную столицу, чтобы не просто зарядить аудиторию хорошим настроением, но и рассказать всей стране об этом чудесном городе и его основателе – Петре I, юбилей которого широко отмечается в этом году.

— Мы приехали на День рождения Петра Великого, поэтому и все темы у нас связаны с этой датой, — заявили они в своем первом питерском эфире.

Утреннее шоу вещало из Санкт-Петербурга целую неделю. С 7:00 до 10:00 часов Курочкин, Калинина и Броневой рассказывали обо всех главных событиях города на Неве.

В год 350-летия со дня рождения Петра I именно Северная столица стала центром юбилейных торжеств. Слушатели узнали о масштабных мероприятиях, которые были подготовлены к юбилею великого российского императора, о петербургском кино, неизведанных уголках города.

Популярные ведущие также успели сравнить городские пробки Санкт-Петербурга с московскими, оценить выставку «З0 картин из жизни Петра Великого» на Марсовом поле, стать участниками «Петровского бала в летнюю ночь» на площади Островского и, конечно же, насладиться белыми ночами, увидеть развод мостов, продегустировать шаверму, пышки и корюшку. О чем подробно рассказывали слушателям в эфире.

— Друзья, мы проходим каждый день в среднем по тридцать тысяч шагов. В Петербурге в такую погоду роскошно передвигаться пешком. Посетили «Севкабель Порт», были в «Новой Голландии», нам удалось попасть в студию городского телеканала 78, а после эфира коллеги показали смотровую площадку. Такая красота, потрясающий вид на «Аврору». Петербург прекрасный город, особенно в летний сезон! — не скрывала эмоций Калинина.

Вещание драйв-шоу «Поехали» из Санкт-Петербурга завершено, но на этом приключения ведущих не заканчиваются. Скоро Курочкин, Калинина и Броневой выйдут в эфир из столицы Татарстана.

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