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Мэр Донецка сообщил о пострадавших при очередном обстреле города ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мэр Донецка сообщил о пострадавших при очередном обстреле города ВСУ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Донецк вновь подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— Прилет зафиксирован по адресу проспект имени Лагутенко, 13 — в районе Центрального универмага Донецка, — заявил он.

По словам Кулемзина, при обстреле пострадали мирные жители. Кроме того, были повреждены три автомобиля. Взрывами были выбиты стекла из окон местных домов. Сейчас на месте обстрела работают оперативные службы Донецка. Подробности происшествия уточняются, написал мэр города в своем Telegram-канале.

В понедельник, 13 июня, украинские военные вновь обстреляли Донецк. При атаке один из снарядов попал в здание роддома. Роженицы были эвакуированы в подвал больницы. Как позднее сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), число жертв обстрела увеличилось до 38 человек.

После этого официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что подобные действия со стороны Киева нарушают международное право, как и любые атаки на гражданские объекты. Дюжаррик также заявил, что постоянные обстрелы города со стороны украинских военных приводят к жертвам среди мирных жителей.

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