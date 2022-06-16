Незаменимая фигура: эксперт дал прогноз о будущем Зеленского

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По многим факторам нынешний президент Украины Владимир Зеленский является для страны незаменимой фигурой. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог, генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

— Зеленский невероятно популярен во всем мире. Он — профессиональный пиарщик, коммуникатор и здесь свои профессиональные качества реализовал в полной мере. Найти ему замену очень трудно, но это, наверное, будет зависеть от того, какие политические силы в конечном счете станут доминирующими, — объяснил он.

По словам собеседника «ВМ», президент на Украине не может с легкостью принимать единоличные решения. И если замена Зеленскому все-таки найдется, вряд ли это произойдет в результате переворота.

Лидер Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что самая приоритетная задача вооруженных сил ЛНР на сегодняшний день — «добраться» до Владимира Зеленского. Украинский лидер, утверждает глава республики, виновен в многочисленных военных преступлениях.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия захватит контроль над регионом, являются бессмысленной истерикой и конвульсией.