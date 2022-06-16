Автомобиль перевернулся в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Серафимовича Карта всех событий

Автомобиль перевернулся на улице Серафимовича. Об этом в четверг, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Инцидент произошел на улице Серафимовича в районе дома 5/16. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с дороги на пешеходную зону и перевернулся.

Фото: Telegram канал «Дептранс.Оперативно»

В настоящее время на месте находится бригада скорой помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники ГИБДД. Движение на данном участке не затруднено.

До этого сообщалось, что неадекватный водитель спровоцировал ДТП с тремя машинами на Волоколамском шоссе и скрылся.