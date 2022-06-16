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Автомобиль перевернулся в центре Москвы

Елена Самойлова
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Автомобиль перевернулся в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Серафимовича Карта всех событий

Автомобиль перевернулся на улице Серафимовича. Об этом в четверг, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Инцидент произошел на улице Серафимовича в районе дома 5/16. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с дороги на пешеходную зону и перевернулся.

Автомобиль перевернулся в центре Москвы Фото: Telegram канал «Дептранс.Оперативно»

В настоящее время на месте находится бригада скорой помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники ГИБДД. Движение на данном участке не затруднено.

До этого сообщалось, что неадекватный водитель спровоцировал ДТП с тремя машинами на Волоколамском шоссе и скрылся.

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