Собянин: Около 6 тысяч остановок общественного транспорта установят в Москве к концу 2024 года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около шести тысяч новых остановок общественного транспорта установят на улицах Москвы к концу 2024 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 16 июня.

— Мы постепенно меняем устаревшие конструкции по всему городу. Оборудуем новые павильоны освещением и видеокамерами. На самых популярных остановках ставим информационные табло и автоматы для пополнения транспортных карт. <...> К концу 2024 года на улицах Москвы появятся еще около шести тысяч новых остановок общественного транспорта, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Собянин также подчеркнул, что более четырех тысяч новых павильонов сделают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

До этого мэр Москвы утвердил проект строительства комфортного жилого района на месте «Рижского грузового двора» в столичном районе Марьина Роща. По его словам, общая площадь застройки составит 727,59 тысячи квадратных метров, из которых 264,4 тысячи квадратных метров займет жилье. При этом часть квартир передадут для переселения жителей по программе реновации.