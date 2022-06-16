Ростуризм запускает туристический маршрут по местам отдыха Путина

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ростуризм запускает новый туристический маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 16 июня, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

— Это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы, и называется «Сибирские каникулы», — сказала она.

Глава ведомства добавила, что продолжительность тура составит восемь дней. Протяженность маршрута оценивается в 1,2 тысячи километров. Также для туристов будут доступны еще четыре тура: «Государева дорога»,« Жигулевские выходные», «Кузбасс — огонь в сердце», «Здесь начинается день».

Помимо этого, в разработке находится еще 24 маршрута. Для их развития было выделено 1,2 миллиарда рублей. После запуска Ростуризм продолжит их обустройство. Отмечается, что посетить туры можно самостоятельно, либо воспользоваться услугами туроператора, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Ростуризм рассматривает возможность введения нулевого НДС для туроператоров. Заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова добавила, что нулевой НДС для гостиниц вступит в силу с 1 июля.