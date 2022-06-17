Welt: Стратегия Запада по изоляции России и ее президента Путина не работает

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Стратегия западных стран по изоляции России и ее президента Владимира Путина «не работает». Об этом в пятницу, 17 июня, пишет немецкое издание Die Welt.

— Путин не одинок, — говорится в сообщении.

Так, авторы материала пишут, что РФ решили поддержать четыре страны — Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка. Также они упомянули Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые придерживаются нейтралитета в вопросе антироссийских санкций. Die Welt пишет, что российский лидер получил ту поддержку от других стран, которую Запад не ожидал увидеть, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 14 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обеспечение суверенности России не является признаком изоляции от всего остального мира. По его словам, глава государства поднял тему обеспечения суверенитета России в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе. Экс-политик считает, что после окончания спецоперации на Украине странам Запада придется вновь сотрудничать с РФ.