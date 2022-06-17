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Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада

Полина Долганова
В мире
Песков назвал ситуацию с поставками зерна результатом ошибок Запада
Фото: Администрация президента РФ

Ошибки Запада привели к сложной ситуации в вопросах продовольственной безопасности, поставок зерна и удобрений. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, заявления о том, что такие обстоятельства выступают как ответ российской стороны на давление, являются неправильными.

— Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет, — пояснил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

В четверг, 19 мая, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что лишь ЕС пострадает от собственных санкций на зерно и удобрения из России. Политик отметил, что Запад «дал задний ход», так как из-за антироссийских санкций возможность продовольственного кризиса в Европе выросла в несколько раз.

До этого помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в конце 2022 года может наступить глобальный кризис в продовольственном секторе. По его словам, перед Россией стоит задача не пострадать от этих изменений. Орешкин отметил, что причиной кризиса может стать рост цен на пшеницу из-за политики Вашингтона.

Дмитрий Песков пшеница кризис
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