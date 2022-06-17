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ДТП с участием двух автомобилей произошло на шоссе Энтузиастов

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Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на шоссе Энтузиастов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в районе дома 12а на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 17 июня.

— На месте работают оперативные службы города. Занята одна полоса в сторону центра. Движение в районе аварии затруднено, по возможности объезжайте этот участок, — говорится в сообщении дептранса.

До этого сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 100-го километра МКАД. Авария произошла на внутренней стороне дороги в районе нацпарка «Лосиный Остров». На месте на момент ДТП работали оперативные службы города. Были заняты две полосы из пяти. Водителям рекомендовали объезжать этот участок дороги.

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