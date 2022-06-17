Движение транспорта на шоссе Энтузиастов восстановили после ДТП

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Движение транспорта в районе дома 12а на шоссе Энтузиастов восстановили после ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 17 июня.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Авария, о которой идет речь, случилась утром 17 июня. На месте работали оперативные службы города, была занята одна полоса в сторону центра. Движение в районе аварии было затруднено.

До этого сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 100-го километра МКАД. Авария произошла на внутренней стороне дороги в районе нацпарка «Лосиный Остров». На месте на момент ДТП работали оперативные службы города. Были заняты две полосы из пяти. Водителям рекомендовали объезжать этот участок дороги.