Ныряющих за едой оленей сняли на видео в Приморье

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Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае засняли видео, на котором пятнистые олени ныряют в озеро за водными растениями-гидрофитами.

Уточняется, что научное сообщество никогда не предполагало, что животные могут добывать еду таким образом.

— Рекордсменом среди копытных «дайверов» стал олень, продержавшийся под водой 18 секунд. В целом для самцов зарегистрировано 11 случаев погружения, для самок — 17, — рассказали сотрудники парка.

Видео было снято на фотоловушку.

До этого подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде. Об этом в среду, 15 июня, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. Птенцы уже подросли до слетков. Они почти достигли размеров родителей и покинули гнезда.

В целом большие пестрые дятлы несут яйца в конце апреля — начале мая. Потомство высиживают оба родителя в течение двух недель. Птенцы не сразу издают звуки, их слышно только с 10-го дня. Кормить малышей нужно до 200 раз в день, отмечают в горхозяйстве столицы.