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Собянин перевел в электронный вид услуги по признанию жилыми садовых домов

Полина Долганова
Город
Собянин перевел в электронный вид услуги по признанию жилыми садовых домов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Услуги по признанию садовых домов жилыми переведут в онлайн-формат. Соответствующее постановление в пятницу, 17 июня, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь услуга будет доступна для горожан на официальном сайте мэра столицы. Возможность подать документы в печатном виде в центрах госуслуг «Мои документы» также сохранится.

Для того чтобы перевести садовый дом в жилой, нужно предоставить заключение по обследованию технического состояния постройки.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что перевод услуги в онлайн-формат поспособствует преобразованию садовых товариществ в настоящие жилые населенные пункты.

16 июня в Москве упростили порядок переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Постановлением утверждены следующие положения: на полгода (с 12 до 18 месяцев) увеличен срок действия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки, что призвано снизить количество повторных обращений за продлением согласования; количество членов приемочной комиссии сокращено с четырех до двух — инспектора Мосжилинспекции и заявителя.

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