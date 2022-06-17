Эксперты назвали преимущества подмосковной клубники

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Московской области начался сезон клубники. На прилавках местная ягода появится в течение недели. О преимуществах подмосковной клубники и о том, на что стоит обратить внимание при ее выборе, рассказали представители сельхозотрасли региона.

Так, по словам замдиректора по производству Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Андрея Куликова, организация выращивает на полях области большие объемы клубники.

Он отметил, что свежие ягоды должны быть целыми, ровными, без налета, плесени и черноты. Хвостик с листьями должен быть зеленого, а не желтого цвета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Фермер Павел Иванов добавил, что подмосковная продукция отличается от привозной своей свежестью и экологичностью. Он отметил, что клубника из южных регионов лежит долгое время, не сразу попадает на прилавок. Если требуется транспортировка, повышается риск купить залежалый товар. Кроме того, при выращивании подмосковной клубники не используют химических удобрений.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске в этом году планируют собрать более 400 тонн малины, клубники, ежевики и голубики, передает РИАМО.

Более подробно о том, как выбрать хорошую клубнику, «Вечерней Москве» рассказали московские эксперты.