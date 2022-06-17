Технополис «Москва» и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Генеральный директор особой экономической зоны «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения партнеры разработают и реализуют комплекс проектов, направленных на популяризацию технико-научных достижений резидентов ОЭЗ, а также создадут образовательные программы и проведут по расширению состава лекторов «Знания».

— Соглашение, которое мы подписали сегодня, придаст новый импульс просветительским проектам в ОЭЗ, таким как «Технотуризм» и «Техноклуб». Уверен, что наши совместные усилия послужат обмену компетенциями в этой сфере и будут способствовать развитию просветительского движения в России, — подчеркнул Дегтев.

Древаль, в свою очередь, заявил, что совместная работа «Знания» и ОЭЗ значительно расширит библиотеку образовательного контента, доступного на современной цифровой платформе.

15 июня стало известно, что досмотровое оборудование, которое было произведено на территории технополиса, способно обнаруживать не только металлические предметы, но и изделия из углеродного волокна.