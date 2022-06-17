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Отделочные материалы в Подмосковье изготавливают по древней технологии «терраццо»

Ирина Игнатенко
Общество
Отделочные материалы в Подмосковье изготавливают по древней технологии «терраццо»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На предприятии в подмосковных Химках изготавливают отделочные материалы по итальянской технологии «терраццо», которой почти тысяча лет. Об этом сообщил гендиректор компании Евгений Даманский.

Российские панели для облицовки зданий и внутренней отделки, в отличие от зарубежных, производятся без добавления полимеров, при этом по прочности они не уступают европейским. Такие панели не блекнут на солнце, им не страшна влага.

— «Терраццо» — это итальянская технология, применяемая с древних времен. До сих пор при раскопках находят бетонную мозаику тысячелетней давности. Кроме того, этот материал широко применяли в СССР — все помнят ступени с мраморной крошкой в школах и больницах, — отметил Даманский.

Специалисты на химкинском предприятии усовершенствовали древнюю формулу и стали изготавливать панели, состоящие на 85 процентов из мрамора. На предприятии используют материалы отечественного производства, передает РИАМО.

Компания Kаrcher планирует до конца текущего года запустить производство в индустриальном парке «Южные врата», который расположен в подмосковном Домодедове. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

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