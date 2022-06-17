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Депутат МГД: Требования безопасности при формировании транспортного каркаса Москвы являются ключевыми

Антон Махов
Город
Депутат МГД: Требования безопасности при формировании транспортного каркаса Москвы являются ключевыми
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

При формировании транспортного каркаса Москвы ключевыми являются требования безопасности. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

— Сегодня Москва продолжает активное развитие метро и дорожной сети. Город держит темп в 100 км новых дорог ежегодно — за период с 2011 по 2021 год было построено свыше 1,1 тысячи километров автотрасс, в планах на 2022 год — прокладка 91 километра дорог, возведение 19 искусственных сооружений и 10 пешеходных переходов. Речь идет о крупных инфраструктурных объектах: это скоростные диаметры, развязки, которые существенно улучшат дорожную ситуацию в столице. Ключевым проектом на ближайшую перспективу остается строительство новых хордовых магистралей: Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды и Южной рокады, — сказал Орлов.

По словам парламентария, сейчас идет большая работа по обеспечению безопасности на дорогах. Также Орлов отметил, что важным для Москвы является фактор экологической безопасности.

— Для того чтобы в столице работал зеленый барьер между автомобильными потоками и жилыми кварталами, активно ведутся посадки: в этом году будет высажено около 15 тысяч деревьев и кустарников, — уточнил он.

Такие комплексные меры в итоге существенно скажутся на экологической ситуации в столице, считает Орлов.

Ранее в пятницу стало известно, что в районе Южного речного порта построят и реконструируют около девяти километров дорог.

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