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Новый знакомый обокрал мужчину на 130 тысяч рублей в центре Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Новый знакомый обокрал мужчину на 130 тысяч рублей в центре Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Театральный проезд Карта всех событий

Мужчина стал жертвой грабежа, разговорившись с незнакомцем в баре. Об этом в пятницу, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, 34-летний приезжий познакомился с молодым человеком в одном из баров в Театральном проезде. Когда они вышли на улицу, новый знакомый вырвал из рук потерпевшего брендовый кошелек с крупной суммой денег внутри. Мужчина попытался догнать злоумышленника, но тот убежал. Ущерб составил 130 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать в Большом Сергиевском переулке. Похищенного имущества и наличных при себе у злоумышленника не было.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого сообщалось о том, что девушка лишилась 100 тысяч рублей при продаже телефона.

грабеж Бары Москва
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