Путин заявил о невозможности частичного суверенитета в XXI веке

Фото: Администрация президента РФ

Все элементы российского суверенитета в XXI веке одинаково важны, и он не может быть частичным. Такое мнение в пятницу, 17 июня, выразил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным. Все его элементы одинаково важны — они усиливают, дополняют друг друга, — сказал он.

Российский лидер отметил, что в связи с этим необходимо укрепить самостоятельность страны во всех сферах: от экономической до технологической. Помимо этого, нужно продолжать отстаивать политический суверенитет страны и ее национальную идентичность.

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По словам Путина, если у России не будет суверенитета, то ей останется только производство «нефти, газа, седел и пеньки», передает Telegram-канал «Кремль. Новости».

17 июня состоялось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. В связи с мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ российский лидер перенес выступление на 15:00 пятницы.