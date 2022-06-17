Путин надеется, что здравый смысл на Западе возобладает

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация в мире успокоится, а на Западе возобладает здравый смысл. Об этом глава государства заявил в пятницу, 17 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Мы рассчитываем на то, что здравый смысл все-таки возобладает, что ситуация в мировых делах все-таки успокоится, все начнут относиться к интересам друг друга с уважением, и мы будем нормально функционировать, — объявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Москва не испытывает никакой радости от того, что другие страны могут столкнуться с негативными последствиями от сложившейся в мире ситуации, передает ТАСС.

Также в ходе выступления Путин заявил, что после окончания холодной войны США объявили себя «посланниками Бога на земле», а свои интересы считают священными. На интересы прочих стран Вашингтон предпочитает не обращать внимания, добавил президент.

17 июня состоялось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. Однако, в связи с мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ российский лидер перенес выступление на 15:00 пятницы.