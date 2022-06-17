ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Путин надеется, что здравый смысл на Западе возобладает

Евгений Белоусов
В мире
Путин надеется, что здравый смысл на Западе возобладает
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация в мире успокоится, а на Западе возобладает здравый смысл. Об этом глава государства заявил в пятницу, 17 июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Мы рассчитываем на то, что здравый смысл все-таки возобладает, что ситуация в мировых делах все-таки успокоится, все начнут относиться к интересам друг друга с уважением, и мы будем нормально функционировать, — объявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Москва не испытывает никакой радости от того, что другие страны могут столкнуться с негативными последствиями от сложившейся в мире ситуации, передает ТАСС.

Также в ходе выступления Путин заявил, что после окончания холодной войны США объявили себя «посланниками Бога на земле», а свои интересы считают священными. На интересы прочих стран Вашингтон предпочитает не обращать внимания, добавил президент.

17 июня состоялось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. Однако, в связи с мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ российский лидер перенес выступление на 15:00 пятницы.

Политика Владимир Путин Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте