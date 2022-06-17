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Лауреат премии «Сезар» Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года

Евгений Белоусов
Общество
Лауреат премии «Сезар» Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года
Фото: Zuma\TASS

Французский актер, лауреат премии «Сезар» Жан-Луи Трентиньян, наиболее известный по фильмам «Мужчина и женщина» 1966 года и «Любовь» 2012 года, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили представители семьи актера в пятницу, 17 июня.

Номинант двух крупнейших мировых кинофестивалей — Каннского и Берлинского, скончался от старости у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких, передает РИА Новости.

Жан-Луи Трентиньян родился в 1930 году в городе Пьолан на юге Франции. Его дядей был знаменитый автогонщик, звезда Формулы-1 1950–1960-х годов Морис Трентиньян. Поначалу Жан-Луи хотел пойти по стопам знаменитого родственника и стать автогонщиком. Однако позднее его стремления изменились.

В возрасте 19 лет Трентиньян попал на представление пьесы «Скупой» Мольера в постановке Шарля Дюллена. Этот спектакль ознаменовал резкие перемены в его жизни. Юноша бросил университет и начал брать уроки актерского мастерства у Дюллена. Спустя два года, в 1951 году, он дебютировал на сцене, а в 1956 году — в кино.

Всего Трентиньян посвятил более 60 лет служению театру и кинематографу и сыграл в более чем 130 фильмах. Картина Клода Лелуша 1966 года «Мужчина и женщина» с Трентиньяном в главной роли была удостоена высшей награды Каннского кинофестиваля, а также премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Вторую жизнь популярность актера обрела в 2012 году, когда он снялся в камерной драме Михаэля Ханеке «Любовь». Картина получила «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», а сам Трентиньян был номинирован на эту премию за лучшую мужскую роль.

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