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Музей Победы пригласил москвичей на культурную программу в выходные

Александр Афонин
Город
Музей Победы пригласил москвичей на культурную программу в выходные
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы и филиал «Г.О.Р.А.» подготовили для жителей столицы культурную программу на грядущие выходные. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе музея.

— 18 и 19 июня гости смогут посетить концерты в рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы», вспомнить шлягеры 60-х на ретроконцерте, увидеть пластический спектакль «41-й выпускной» и послушать оперу узника концлагеря «Император Атлантиды», которая прозвучит в России впервые, — говорится в сообщении.

Так, 18 июня в музее состоится два концерта в рамках фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Также в этот день перед посетителями выступят победители и лауреаты всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, выпускники и магистранты кафедры «Эстрадно-джазового пения» Института современного искусства.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы 19 июня пройдет бесплатная познавательно-развлекательная программа в честь Дня медицинского работника. Посетителей ждут мастер-классы, экскурсии и многое другое.

выходные дни развлекательная программа Музей Победы
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