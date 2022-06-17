Путин о ситуации в российской экономике: «Слухи о моей смерти слишком преувеличены»

Фото: Администрация президента РФ

Никакого блицкрига против российской экономики не получилось. Такое заявление в пятницу, 17 июня, сделал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Как говорил Марк Твен, «слухи о моей смерти сильно преувеличены». Вот то же самое, — заметил глава государства.

Путин подчеркнул, что все попытки как-то задавить или отменить такую страну, как Россия, обречены на провал. По его словам, государство обладает слишком большим объемом внешней торговли, передает РИА Новости.

Президент также сообщил, что российский бюджет в этом году будет исполнен с профицитом в три триллиона рублей. По его словам, профицит федерального бюджета только в мае уже составил почти 0,5 триллиона рублей. Путин также предложил снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов.

17 июня состоялось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. Однако, в связи с мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ российский лидер перенес выступление на 15:00 пятницы.