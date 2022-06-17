Выставка «Нельзя забыть» откроется в Музее Победы ко Дню памяти и скорби

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 18 июня откроется художественная выставка «Нельзя забыть». Посетителей ждут около 30 живописных работ, посвященных лету 1941 года. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе музея.

— В летние месяцы 1941 года нашим соотечественникам пришлось пережить боль разлуки, ужас вероломных бомбежек, первую горечь утрат. Все это запечатлено в живописи, в картинах, которые в канун памятной годовщины смогут увидеть все гости Музея Победы, — сказала куратор выставки, специалист экспозиционно-выставочного отдела Музея Победы Елена Ремизова.

В экспозиции выставки будут представлены картины из фондового собрания Музея Победы. Часть из них была написана в 1941–1942 годах. Они отражают события, которые переживали люди тех лет.

До этого сообщалось, что Музей Победы и филиал «Г.О.Р.А.» подготовили для жителей столицы культурную программу на грядущие выходные. Гости смогут посетить концерты в рамках фестиваля детского творчества «Журавли Победы», увидеть пластический спектакль «41-й выпускной» и послушать оперу «Император Атлантиды», которая прозвучит в России впервые.