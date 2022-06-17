Путин назвал нецелесообразным штурм позиций ВСУ под Донецком

Фото: Администрация президента РФ

Штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком нецелесообразно. Такое заявление в пятницу, 17 июня, сделал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Идет работа по заходу в тыл этих укрепрайонов, — объяснил глава государства.

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По его словам, штурм районов, откуда бьют по жилым кварталам, может привести к большим жертвам атакующих сил. Российские военные ведут работу по заходу в тыл, но это требует времени, подчеркнул президент.

Кроме того, Путин назвал удары украинский военных по жилым кварталам Донецка преступлением против человечности, передает ТАСС.

В понедельник, 13 июня, украинские военные вновь обстреляли Донецк. При атаке один из снарядов попал в здание роддома. Роженицы были эвакуированы в подвал больницы. Как позднее сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), число жертв обстрела увеличилось до 38 человек.

Путин сообщил, что проведение спецоперации на Украине было вынужденным решением, но необходимым. По его словам, это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность.

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ состоялось в пятницу, 17 июня. Выступление было отложено на 15:00 по московскому времени из-за мощных DDoS-атак на системы аккредитации форума.