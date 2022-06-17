Путин назвал нецелесообразным штурм позиций ВСУ под Донецком

Штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком нецелесообразно. Такое заявление в пятницу, 17 июня, сделал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
— Идет работа по заходу в тыл этих укрепрайонов, — объяснил глава государства.
Видео: Telegram / ТАСС
По его словам, штурм районов, откуда бьют по жилым кварталам, может привести к большим жертвам атакующих сил. Российские военные ведут работу по заходу в тыл, но это требует времени, подчеркнул президент.
Кроме того, Путин назвал удары украинский военных по жилым кварталам Донецка преступлением против человечности, передает ТАСС.
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