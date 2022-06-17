Захарова заявила, что Украина больше не существует в ее старых границах

Фото: МИД РФ

Украина больше не существует в ее привычных границах. Об этом в пятницу, 17 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе интервью на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Той Украины, которую вы и мы знали в тех, собственно, ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно, — цитирует ее РИА Новости.

До этого заместитель главы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев задался вопросом, будет ли Украина существовать на карте мира через два года. По словам Медведева, ему поступила информация, что Украина в рамках ленд-лиза хочет получить от Запада сжиженный природный газ с оплатой поставки через два года. В противном случае страна может «замерзнуть».

Позже белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Польша хочет заполучить территорию Западной Украины. Он добавил, что в связи с этим на южные и западные границы были отправлены белорусские военные. Всего переброшено десять подразделений. Их разместили «за спиной» пограничных служб.