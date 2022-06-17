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Мантуров сообщил о планах возродить в России бренды «Волга» и «Победа»

Евгений Белоусов
Технологии
Мантуров сообщил о планах возродить в России бренды «Волга» и «Победа»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Существовавшие во времена СССР автомобильные бренды «Волга» и «Победа» будут возрождены в России. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

— У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», Или и то, и то, — поделился министр.

По словам Мантурова, проект может быть реализован на разных площадках, необязательно только в Нижнем Новгороде. При этом он не уточнил возможные сроки начала производства, передает РБК.

16 мая стало известно, что российские активы группы Renault были переданы в собственность государства. Таким образом, доля в АвтоВАЗе будет принадлежать Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московский завод Renault переходит на баланс города. На предприятии будет возобновлен выпуск автомобилей под брендом «Москвич». Директором предприятия стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность замглавы столичного департамента транспорта.

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