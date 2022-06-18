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Песков раскрыл детали встречи Путина с военкорами на ПМЭФ

Егор Провоторов
Политика
Песков раскрыл детали встречи Путина с военкорами на ПМЭФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами в укороченном формате. Причиной тому стали подвижки в графике, вызванные DDoS-атаками, новая полноформатная встреча пройдет через несколько недель в Москве, сообщил журналистам в пятницу, 17 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Путин поприветствовал представителей прессы, они коротко пообщались, глава государства ответил журналистам на ряд вопросов, отдельно пообщался с несколькими военкорами, которые приехали в Петербург прямо с передовой, пишет ТАСС.

После этой встречи с представителями СМИ у главы российского государства состоялась встреча с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, представляющим Республику Сербскую.

В ходе этого диалога на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) балканский политик заявил, что энергоресурсы из России в настоящее время не имеют альтернатив. Он также поблагодарил Путина за сохранение цен на газ для жителей автономии.

Дмитрий Песков Журналисты Владимир Путин
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