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Reuters: Пентагон приостановил одобренную Белым домом сделку о поставке БПЛА на Украину

Егор Провоторов
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Reuters: Пентагон приостановил одобренную Белым домом сделку о поставке БПЛА на Украину
Фото: defense.gov

Соединенные Штаты приостановили договоренности по продаже украинским властям беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что американское военное оборудование может попасть в руки российских специалистов, пишет в пятницу, 17 июня, информационное агентство Reuters.

По информации источников агентства, возражение среди американских политиков возникло на фоне опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения, имеющиеся на устройствах, могут создать угрозу безопасности государства, если они попадут в руки Москвы.

По информации собеседников издания, сделка по продаже четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стоимостью 10 миллионов долларов каждый была одобрена американской администрацией, однако теперь ее пересматривают в Пентагоне. Конкретных сроков принятия окончательных решений источники агентства не приводят, пишет РИА Новости.

В минувший понедельник, 13 июня, военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили на окраине освобожденного города Светлодарска в Донбассе цех по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и самодельных взрывных устройств украинских силовиков.

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