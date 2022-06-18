В российском посольстве оценили опасения Запада из-за ядерных объектов на Украине

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Российское посольство в Соединенных Штатах в пятницу, 17 июня, назвало «необоснованными инсинуациями» опасения западных стран о рисках, якобы возникших в связи со специальной военной операцией на Украине, для ядерных объектов на территории последней.

Аналогично в дипмиссии относятся и к обвинениям в «бряцании ядерным оружием», говорится в комментарии посольства на официальном канале в Telegram.

В диппредставительстве отметили, что Штаты обязаны поставить интересы сохранения договора о нераспространении ядерного оружия выше конъюнктурных целей. Россия же настроена на сотрудничество с заинтересованными сторонами ради конструктивного проведения обзорного саммита по договору в августе текущего года.

Дипломаты отметили, что обсуждение в ходе конференции тем, которые не относятся к существу проблемы нераспространения, может стать серьезной ошибкой американской стороны.

— Важно заняться созданием условий для неконфронтационного и деполитизированного диалога, — говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне.

В минувшую пятницу, 17 июня, президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, но все должны знать, что оно у государства есть.