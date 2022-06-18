Посол Антонов назвал поставки оружия на Украину путем к конфронтации между РФ и США

Фото: Пресс-служба Совфеда

Накачка украинских властей вооружениями является путем конфронтации между Россией и Соединенными Штатами, заявил в субботу, 18 июня, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, американские элиты сейчас повышают ставки в эскалации напряженности, лелея желание нанести России «стратегическое поражение». Об этом дипломат заявил в статье для журнала Newsweek, размещенной на странице дипмиссии в социальных сетях.

Антонов подчеркнул, что планы Соединенных Штатов по «санкционному удушению» Москвы также не срабатывают.

— Бездумное введение ограничений только усугубляет положение дел в экономике США. То есть получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать. Выглядит абсурдно, — заметил российский посол.

Усилия Штатов никак не повлияют на решимость российской армии выполнить задачи, поставленные в ходе спецоперации на Украине, резюмировал Антонов.

Накануне российский посол замечал, что заявления США о готовности поставить Киеву ракетные системы залпового огня (РЗСО) показывают готовность к эскалации.