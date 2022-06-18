Пользователи соцсетей из США поддержали Путина в словесной перепалке с Байденом

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Пользователи американского сегмента социальной сети Twitter в минувшую пятницу, 17 июня, одобрительно высказались о словах российского президента Владимира Путина об инфляции в Соединенных Штатах.

В ответ на заявление президента США Джо Байдена о «путинском подорожании», его российский коллега подчеркнул, что подобные заявления рассчитаны только на тех, «кто не умеет читать и писать», то есть «практически на всех либеральных западников». Такое заявление прозвучало в ходе Петербургского международного форума (ПМЭФ).

По мнению американских пользователей социальной сети, инфляция ускорилась именно со вступлением Байдена в должность президента Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

Накануне американский политический обозреватель и юморист Джимми Дор упрекнул Байдена, который часто называет рекордную инфляцию в стране «путинским подорожанием».

Дор в шутку назвал Москву виновной в «свержении правительства, контроле цен на газ и совершении переворота в США». Кроме того, он в шутливой форме повторил тезис Байдена о том, что РФ «несет ответственность за инфляцию» в стране.