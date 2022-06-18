ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Пользователи соцсетей из США поддержали Путина в словесной перепалке с Байденом

Егор Провоторов
В мире
Пользователи соцсетей из США поддержали Путина в словесной перепалке с Байденом
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Пользователи американского сегмента социальной сети Twitter в минувшую пятницу, 17 июня, одобрительно высказались о словах российского президента Владимира Путина об инфляции в Соединенных Штатах.

В ответ на заявление президента США Джо Байдена о «путинском подорожании», его российский коллега подчеркнул, что подобные заявления рассчитаны только на тех, «кто не умеет читать и писать», то есть «практически на всех либеральных западников». Такое заявление прозвучало в ходе Петербургского международного форума (ПМЭФ).

По мнению американских пользователей социальной сети, инфляция ускорилась именно со вступлением Байдена в должность президента Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

Накануне американский политический обозреватель и юморист Джимми Дор упрекнул Байдена, который часто называет рекордную инфляцию в стране «путинским подорожанием».

Дор в шутку назвал Москву виновной в «свержении правительства, контроле цен на газ и совершении переворота в США». Кроме того, он в шутливой форме повторил тезис Байдена о том, что РФ «несет ответственность за инфляцию» в стране.

Социальные сети Джо Байден Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте