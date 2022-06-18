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Жители ФРГ возмутились идеей снизить температуру отопления из-за нехватки газа

Егор Провоторов
В мире
Жители ФРГ возмутились идеей снизить температуру отопления из-за нехватки газа
Фото: Pixabay

Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на инициативу законодательно снизить минимальную температуру в квартирах и жилых домах в связи с сокращением поставок природного газа из России в ФРГ. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующему материалу на сайте.

Ранее руководитель Немецкого союза городов и общин Герд Ландберг предложил снизить показатель допустимой температуры в домах немцев. Некоторые политики из Германии поддержали его, назвав температуру плюс 20–22 градуса по Цельсию «роскошью». Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил подобного варианта развития событий, отметив при этом, что бундесвер еще не занимался этим вопросом в «интенсивном» формате.

Некоторые пользователи Сети уверены, что власти страны не думают об их детях. Другие же замечают, что жители Германии платят самые большие налоги, много работают и продолжают жить «мифом о богатой стране», хотя на самом деле Берлин обязывает их мерзнуть в собственных домах, пишет РИА Новости.

В конце мая немецкий журналист Ульрих Хайден, который вернулся из России в ФРГ спустя 30 лет жизни в Москве, пришел в ужас от антироссийских настроений в Берлине.

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