Наталья Сергунина рассказала о достижениях слушателей столичных детских технопарков

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Во время прошедшего учебного года слушатели столичных детских технопарков завоевали немалое количество призовых мест в инженерных чемпионатах и первенствах. Об этом в субботу, 18 июня, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Призерами соревнований стали более 250 слушателей детских технопарков, 150 из них заняли первые места. В общей сложности по итогам учебного года 336 москвичей вошли в список одаренных детей на платформе «Таланты России». Все это дает ребятам преимущество при поступлении в вузы, — отметила она.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

При этом заммэра уточнила, что ребята становились участниками международных, всероссийских и городских состязаний. По ее словам, рекордное количество наград (почти 140) было получено на научно-практической конференции «Инженеры будущего».

Более подробную информацию о победах юных москвичей можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также Сергунина рассказала, что в Москве стартовала общегородская летняя познавательная программа «КультЛето», в рамках которой 150 культурных площадок откроют обучающие кружки и секции. Занятия, как уточняется, будут проходить до конца лета.