ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Народный календарь. Почему 19 июня нельзя выходить на новую работу

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Почему 19 июня нельзя выходить на новую работу
Фото: Офис, 2005 год

В народном календаре 19 июня — Илларион (Ларион) Пропольник. В этот день наши предки занимались прополкой сорняков: пришел Илларион — дурную траву из поля вон. Православная церковь 19 июня почитает преподобного Иллариона Нового.

19 июня — не лучший день для перехода на другую работу. В противном случае вас плохо примет коллектив. Кроме этого, существовала вероятность заполучить врага среди новых коллег. Он в будущем может исподтишка мешать выполнять поставленные задачи, докладывая начальству о каждой мелочи и «вставляя палки в колеса».

Существовал запрет 19 июня для незамужних девушек нюхать цветы. Согласно примете, таким образом прекрасный пол передавал свою красоту земле. Также нарушение такого запрета было способно привести к проблемам с кожей. Могли появиться покраснения и высыпания. В то же время в день Лариона Пропольника следовало поливать цветы. Вода, испаряющаяся от них, способна придать девушке очарование, против силы которого никто не сможет устоять.

В праздник Лариона Пропольника не стоило проводить сделки по купле или продаже. Примета гласит, что в них вас будет ждать обман или в скором будущем начнутся проблемы с деньгами или недвижимостью — пожары, провалы или другие сложности.

Приметы погоды

Звонкий гром — на ливень, глухой — на тихий дождь.

Колосья пшеницы и ржи начинают снизу цвести — к хорошему урожаю хлеба, с середины — к среднему урожаю, с верхушки — к неурожаю.

Пчелы роят на цветах — к ясному дню.

В поле сильно стрекочут кузнечики — на хорошую погоду.

Перепел кричит перед дождем.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему 19 июня нельзя выходить на новую работу

Именины отмечают: Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Сусанна, Фекла.

народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте