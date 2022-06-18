Фото: Офис, 2005 год

В народном календаре 19 июня — Илларион (Ларион) Пропольник. В этот день наши предки занимались прополкой сорняков: пришел Илларион — дурную траву из поля вон. Православная церковь 19 июня почитает преподобного Иллариона Нового.

19 июня — не лучший день для перехода на другую работу. В противном случае вас плохо примет коллектив. Кроме этого, существовала вероятность заполучить врага среди новых коллег. Он в будущем может исподтишка мешать выполнять поставленные задачи, докладывая начальству о каждой мелочи и «вставляя палки в колеса».

Существовал запрет 19 июня для незамужних девушек нюхать цветы. Согласно примете, таким образом прекрасный пол передавал свою красоту земле. Также нарушение такого запрета было способно привести к проблемам с кожей. Могли появиться покраснения и высыпания. В то же время в день Лариона Пропольника следовало поливать цветы. Вода, испаряющаяся от них, способна придать девушке очарование, против силы которого никто не сможет устоять.

В праздник Лариона Пропольника не стоило проводить сделки по купле или продаже. Примета гласит, что в них вас будет ждать обман или в скором будущем начнутся проблемы с деньгами или недвижимостью — пожары, провалы или другие сложности.

Приметы погоды

Звонкий гром — на ливень, глухой — на тихий дождь.

Колосья пшеницы и ржи начинают снизу цвести — к хорошему урожаю хлеба, с середины — к среднему урожаю, с верхушки — к неурожаю.

Пчелы роят на цветах — к ясному дню.

В поле сильно стрекочут кузнечики — на хорошую погоду.

Перепел кричит перед дождем.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему 19 июня нельзя выходить на новую работу

Именины отмечают: Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Сусанна, Фекла.